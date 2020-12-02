Япония планирует бесплатно вакцинировать граждан от Covid-19

Япония готовится к вакцинированию граждан. Фото: www.belta.by

Верхняя палата парламента Японии приняла поправки в закон об иммунации, которые позволят бесплатно делать прививки японским гражданам от коронавируса и продлить карантин до февраля 2021 года.

Подробностями поделилось агентство Koydo.

Правительство закупит необходимое количество доз вакцины до следующего года.

Японские ученые разработают собственный препарат от ковида. Власти также заключили соглашения на поставку вакцин с британско-шведской компанией AstraZenecca, американской фирмой Moderna и с компаниями Pfizer и BioNTech.

Первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования, стала Великобритания.