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понедельник, 22 ноября 2021 16:05

Назвали сумму, которую давал клуб Шевченко за Супрягу

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Назвали сумму, которую давал клуб Шевченко за Супрягу
Супряга давно не попадает в основу киевлян. Фото: "Динамо"

Бывший игрок и тренер "Дженоа" Клаудио Онофри поделился мнением о перспективных украинских футболистах, а также назвал фамилии игроков, которых хотят итальянские клубы.

"Мы следили за Супрягой. Я говорил об этом с предыдущим президентом Энрико Прециози. Трансфер Супряги в "Дженоа" был близок, им также интересовалось "Болонья". Было предложение на 10 миллионов евро от "Болоньи", но это не устроило киевское "Динамо". Они хотели на пять миллионов больше. Супряга - сильный игрок с невероятным потенциалом. Знаю, что сейчас у него проблемы в клубе.

Также слежу за Миколенко, это сильный исполнитель. Им интересуется "Наполи". Здесь хорошие отзывы о нем. Нынешнее поколение украинских футболистов пользуется спросом в Европе. Также мне нравится игра Цыганкова.

Тренер "Аталанты" Гасперини следил за Малиновским во время матча Италия - Украина в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" (1:1) Малиновский поразил меня, я начал внимательнее изучать его игру. После этого матча поговорил с Гасперини о Руслане, Аталанта уже знала Малиновского и интересовалась им. Для меня главная ошибка Прециози, что он уволил Гасперини из "Дженоа". Джан Пьеро развивает молодежь, это он демонстрирует и в Аталанте. Мы надеемся, что подобное продемонстрирует штаб Шевченко в "Дженоа".

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В субботу, 20 ноября, Руслан Малиновский отличился забитым мячом в матче против "Специи". Это был его третий гол в нынешнем сезоне. В то же время Андрей Шевченко проиграл стартовый матч во главе "Дженоа".

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