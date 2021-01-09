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суббота, 09 января 2021 21:00

Назвали самые главные состязания 2021 года

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Назвали самые главные состязания 2021 года
Чемпионат Европы в состоянии затьмить Олимпиаду. Фото УАФ

В 2020 году коронавирус серьёзно порезал календарь спортивных событий. Одни виды спорта почти не пострадали, другие остались вообще без серьёзных турниров. Но совсем уж отменяли немногое – почти всё переносили на грядущий 2021-й. И если пандемия в следующем году не усилится, то этот год будет едва ли не самым насыщенным в истории спорта.

9-21 февраля. Чемпионат мира по биатлону

Пока наши спортсмены не выиграли ни одной медали в этом сезоне. Так что и в Поклюке мы будем надеяться на маленькое чудо.


21 мая – 6 июня. Чемпионат мира по хоккею

Вопрос только в том, где пройдёт турнир. Беларусь уже несколько лет готовилась к этому событию, но, кажется, его могут перенести.

11 июня – 11 июля. Чемпионат Европы по футболу

В 2021 году всех нас ждёт целый месяц большого футбола – настоящий праздник, перенесённый с прошлого года. В бой за титул вступят 24 лучшие команды, включая и сборную Украины. Может быть, на Евро-2021 получится удивить всех скептиков?


23 июля – 8 августа. Олимпийские игры

Главный турнир лета. Главный турнир года. Главный турнир даже не четырёх, а пятилетия!

Пловцы, гимнасты, борцы, боксёры, фехтовальщики и многие другие получат шанс воплотить заветную мечту об олимпийском золоте в реальность. Главное, чтобы Игры вновь куда-нибудь не перенесли.

12 сентября – 3 октября. Чемпионат мира по мини-футболу

2-19 декабря. Чемпионат мира по гандболу среди женщин.

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Олимпиада в Токио и чемпионат Европы должны были состояться летом 2020 года.

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