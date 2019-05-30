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четверг, 30 мая 2019 14:28

Назвали самые дорогие футбольные клубы мира

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Назвали самые дорогие футбольные клубы мира
"Реал Мадрид" стал самым дорогим клубом в мире. Фото: EPA.

После двухлетнего перерыва "Реал Мадрид" вновь стал самым дорогим футбольным клубом в мире.

Стоимость испанского футбольного клуба журнал Forbes оценил в $4,24 млрд. Авторы рейтинга связывают это с победой в прошлогодней Лиге Чемпионов. А также продажей права на использование своего бренда на четыре года компании Providence Equity за $224 млн.

Второе место в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира заняла "Барселона" - $ 4 млрд. Каталонская команда в прошлом году получила нового титульного спонсора. Им стала японская интернет-компания Rakuten. За размещение своего логотипа на футболках клуба она заплатила $ 246 млн.

Кроме того, "Барселона" подписала еще один договор на 10 лет с Nike. За ним каталонцы будут ежегодно получать от производителя спортивных товаров как минимум $ 174 млн.

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Далее в рейтинге идут "Манчестер Юнайтед" стоимостью $ 3,8 млрд, "Бавария" - $ 3 млрд и "Манчестер Сити" - $ 2.69 млрд.

В топ-10 рейтинга вошли "Челси" - $2,6 млрд, лондонский "Арсенал" - $2,26 млрд, "Ливерпуль" - $2,18 млрд, "Тоттенхэм" - $1,62 млрд и "Ювентус" - $1,5 млрд.

Во второй десятке - "ПСЖ", "Атлетико Мадрид", "Боруссия", "Шальке", "Интер", "Рома", "Вест Хэм", "Милан", "Эвертон", "Ньюкасл".

29 мая в Баку накануне финального матча Лиги Европы состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА. В нем принял участие президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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