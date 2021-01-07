Назвали самого дорогого футболиста мира

Маркос Рашфорд всю карьеру выступает за "МЮ". Фото: REUTERS

Форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" 23-летний Маркос Рашфорд стал самым дорогим футболистом мира.

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в топ-5 лигах Европы по версии CIES Football Observatory.

Возглавил список форвард "Манчестер Юнайтед" Рашфорд - его трансфер оценивается в €165. 6 млн.

В топ-3 также вошли нападающий "Боруссии" Дормунд Эрлинг Холланд - €152 млн и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд - €151.6.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси занял лишь 97-е место -€54 млн, а 35-лидер форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вообще не попал в первую сотню -131-е место и €47 млн.

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Маркос Рашфорд является воспитанником "МЮ". За первую команду играет с 2016 года. Провел 40 матчей за сборную Англии.