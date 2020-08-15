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суббота, 15 августа 2020 21:00

Назвали причины, почему развалилась "Барселона"

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Назвали причины, почему развалилась &quot;Барселона&quot;
У "Барселоны" – комплексные проблемы. Фото Рейтер

Вчера "Барселона" пережила невероятный позор за всю ​​историю. Каталонский суперклуб проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкой "Баварии" со счетом - 2:8. Что привело к такой катастрофе?

- Есть три причины, по которым "Барселона" попала в такую ​​ситуацию, - говорит 34-летний Леон Вургафт, журналист ua-football.com. - Это финансы, футбол и этика.
2010-го, несмотря на громкие успехи клуб был убыточен и зависим от кредитов. Потом все изменилось. "Барселона" ежегодно бьет рекорды доходов. Это первый футбольный клуб, у которого бюджет достиг миллиарда долларов. Но и расходы немалые - проект модернизации клубной инфраструктуры, зарплаты игроков. По некоторым оценкам, на это уходят 80 процентов доходов. А Европейский союз футбольных ассоциаций требует 70. Общий долг вышел в диапазон 460-880 миллионов долларов. Клуб вернулся на 10 лет назад.

Не хватает стратегии и иерархии. Спортивный директор Андони Субисаррета привел в клуб Неймара, Луиса Суареса, Марка-Андре Тер Штегена, Ивана Ракитича. После его ухода клубом руководят чиновники и бухгалтеры. Такие, как президент Хосеп Мария Бартомеу. Эти люди не разбираются в футболе и не уважают этики. Воруют футболистов в других клубы, когда те уже имеют подписанные контракты.

Отдать 125-150 миллионов долларов за Усмана Дембеле и Коутиньо, которые не входят даже в двадцатку лучших футболистов мира - признак некомпетентности и отсутствия такта.
Еще один важный фактор - легендарная академия клуба "Ла Масия" уже лет семь не воспитывала игроков уровня первой команды. Продажу в "Рому" в январе Карлеса Переса болельщики на форумах назвали смертью Ла Масии. При том, что Перес - отнюдь не Месси, Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль или Серхио Бускетс.

Гвардиола может вернуться, когда в команде не будет Месси и Суареса

Экс-футболист "Шахтера" Виктор Грачев соглашается с Вургафтом:

"Если команда попадает в финансовый кризис, неудачно работает на трансферном рынке, имеет скандалы в руководстве, в соцсетях и непосредственно в футбольной команде, то это означает одно: президент клуба не на своем месте. Бартомеу поставил неудачный менеджмент, те приняли неправильные решения - и проблема с маленькой по принципу снежного кома стала огромной. Теперь она способна поставить под сомнение будущее "Барселоны" как одного из сильнейших клубов планеты.
Решить проблему заменой только наставника уже не удастся. Все слишком запущено. И тренерская скамейка - только витрина, с которой видно, что в клубе большие проблемы. После Гвардиолы работали несколько специалистов, но каждый оказывался менее успешным и мелким по сравнению с предшественником. Логично, что при таких обстоятельствах команда дошла до Кике Сетьена. Очевидно, уровень нынешнего наставника устраивает нынешних боссов клуба.

В "Барселоне" есть своя философия и стиль. Здесь никто не будет ждать три года, пока тренер построит команду. В "Ливерпуле" могут подождать, в "Манчестер Сити" - тоже. А в "Барселоне" времени не дадут. Поэтому задача президента еще больше осложняется, потому что нужно результат прямо сейчас.

Гвардиола может вернуться, когда в команде не будет Месси и Суареса. А идти в "Барселону", где качает права Месси, этому тренеру не позволит самолюбие. Кроме того, руководство "Манчестер Сити" хорошо понимает, что без Хосепа их команда превратится в еще один "Тоттенхэм", который загорается раз в 10 лет. "Сити" просто так его не отпустит.

Мы наблюдаем за концом большой "Барселоны". Месси и Суаресу уже 33. Их лучшие времена позади. Впереди сложный и болезненный период перестройки и поиска новых звезд. С этим будет еще сложнее. Потому что такие, как Месси, рождаются раз в 100 лет ".

Тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк считает, что "Барселону" надо спасать.

"Неудачным трансфером оказался приход Гризманна. Он был лидером в "Атлетико", а в "Барселоне" это место никогда не было вакантным. Гризманн кажется бледной тенью, даже хуже 17-летнего Фати. Начался кризис игры, которая спровоцировала остальные проблемы. Еще раньше то же самое было с Коутиньо.
Приход Гвардиолы был бы идеальным вариантом. Но он вряд ли вернется. Хосеп придет, когда сочтет это новым вызовом. В нынешней "Барселоны" еще хватает гордости не звать спасателей".

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Последний раз "Барселона" пропускала 8 голов в 1946 году в матче против "Севильи".

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15
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