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понедельник, 18 января 2021 12:38

Назвали потенциального победителя боя Владимир Кличко - Леннокс Льюис

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Назвали потенциального победителя боя Владимир Кличко - Леннокс Льюис
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году. Фото: Reuters

Британский боксер Леннокс Льюис стал бы победителем возможного боя против украинца Владимира Кличка, если бы такой состоялся.

Телекомпания BT Sports провела опрос среди чемпионов мира по боксу на тему того, кто бы выиграл бой между Кличком-младшим и Льюисом, сообщает официальный сайт телекомпании.

Уверенную победу одержал британец. За земляка отдали свои голоса Джо Кальзаге, Карл Фремптон, Дэвид Хэй и Рикки Хаттон. Также поддержал Льюса американец Джамел Херринг и другие известные боксеры. Кличко-младший получил 1 голос от Шакура Стивенсона.

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Леннокс Льюис дрался против старшего Кличка Виталия 2003-го. Бой завершился победой британца.

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