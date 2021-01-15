Назвали потенциального победителя боя между братьями Кличко

Братья Кличко никогда не друг против друга. Фото: klitschko-brothers.com

Украинские экс-боксер Виталий Кличко стал бы победителем вероятного боя со своим братом Владимиром.

Телекомпания BT Sports провела опрос среди британский чемпионов мира по боксу, попросив их определить победителя гипотетической битвы Виталия и Владимира Кличко. С огромным преимуществом победил старший брат, действующий мэр Киева, сообщает klitschko-brothers.com.

Свои голоса за него отдали шесть из семи опрошенных звезд британского бокса - Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, Амир Хан, Джош Тейлор, Ричи Вудхолл и Карл Фремптон. Бой Владимира отдал только Рикки Хаттон.

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Братья Кличко - два украинских боксера, сумели завоевать самые престижные титулы чемпионов мира в профессиональном боксе, по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. Кроме того Виталий Кличко был серебряным призером чемпионата мира 1995 года, а Владимир стал победителем Олимпийских игр 1996 года.