Назвали показатель, за которым Роналду – худший в Англии

Роналду является лучшим бомбардиром сборных. Фото: Reuters

36-летний форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду является худшим атакующим игроком английской Премьер-лиги по степени прессинга защитников соперников в среднем за матч. Об этом информирует SportBible со ссылкой на исследование издания The Athletic.

Лидирует в рейтинге 28-летний ивуарийский форвард "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха – около 20 попыток прессинга за матч. Аналогичный показатель у Ниля Мопе из "Брайтон энд Хоув Альбион". Замыкает тройку лучших португальский нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота (19,8).

Худший в этом рейтинге – Криштиану Роналду, он оказывает давление на игроков соперников лишь 2,7 раза за игру.

В исследование были включены футболисты, которые провели на поле в текущем сезоне не менее 270 минут.

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Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" летом. Он уже забил 4 мяча за свой новый клуб. Роналду уже играл за "Юнайтед" с 2003 по 2009 годы.