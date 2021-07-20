Назвали официальную дату боя Усик - Джошуа

Украинский боксер Александр Усик проведет бой против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Поединок запланирован на 25 сентября 2021, сообщает Matchroom Boxing.

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Бой пройдет на домашней арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне. Стадион вмещает 63 тыс. зрителей.

Александр Усик получил бой с Джошуа по линии WBO, где он является обязательным претендентом.

Джошуа планировал провести два поединка против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Но из-за обязательного боя Тайсона против Деонтоя Вандлера вынужден драться с Усиком.

В последнем бою Джошуа в декабря 2020 года нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, а Усик в октябре того же года перебоксировал британца Дерека Чисору.