Назвали официальную дату боя Усик - Джошуа

Украинский боксер Александр Усик проведет бой против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Поединок запланирован на 25 сентября 2021, сообщает Matchroom Boxing.
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Бой пройдет на домашней арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне. Стадион вмещает 63 тыс. зрителей.
Александр Усик получил бой с Джошуа по линии WBO, где он является обязательным претендентом.
Джошуа планировал провести два поединка против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Но из-за обязательного боя Тайсона против Деонтоя Вандлера вынужден драться с Усиком.
В последнем бою Джошуа в декабря 2020 года нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, а Усик в октябре того же года перебоксировал британца Дерека Чисору.
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