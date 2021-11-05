Назвали обладателя "Золотого мяча-2021"

Лионель Месси 6 раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

Капитан сборной Аргентины на форвард ПСЖ 34-летний Лионель Месси получит "Золотой мяч-2021".

Аргентинец уже сообщил, что по итогам голосования он стал обладателем награды. Месси уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football, сообщает RTP.

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В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже. В прошлом сезоне награду отменили из-за пандемии коронавируса. Лионель Месси летом 2021 года перешел из "Барселоны" в ПСЖ на правах свободного агента. Ранее СМИ сообщали, что победителем номинации станет форвард сборной Польши и "Баварии" Роберто Левандовски.