Назвали обладателя "Золотого мяча-2021"

Капитан сборной Аргентины на форвард ПСЖ 34-летний Лионель Месси получит "Золотой мяч-2021".
Аргентинец уже сообщил, что по итогам голосования он стал обладателем награды. Месси уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football, сообщает RTP.
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В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже. В прошлом сезоне награду отменили из-за пандемии коронавируса.
Лионель Месси летом 2021 года перешел из "Барселоны" в ПСЖ на правах свободного агента.
Ранее СМИ сообщали, что победителем номинации станет форвард сборной Польши и "Баварии" Роберто Левандовски.
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