Назвали место боя Усика с Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Лондоне.

Местом поединка станет домашний стадион "Тоттенегма", сообщает Sky Sports.

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Поединок запланирована на сентябрь 2021 года.

Стадион вмещает 62 тыс. зрителей. С постепенным ослаблением коронавирусных ограничений не исключается, что бой пройдет при полной поддержке фанов.

Бой Усика против Джошуа стал возможным благодаря тому, что Деонтой Вайндлер через суд добился проведения третьего боя с Тайсоном Фьюри. Таким образом, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Фьюри перенесли на 2022-й. Каждый из боксеров должен провести защиту своих титулов. В последнем поединке Усик победил по очкам Дерека Чисору.