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воскресенье, 27 декабря 2020 23:56

Назвали лучшего футболиста 21 века

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Назвали лучшего футболиста 21 века
Определили лучшего футболиста. Фото: Globe Soccer Awards

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал победителем в номинации "Лучший игрок века".

Приз "Лучшему игроку века" вручался по итогам выступлений футболистов в период с 2001 по 2020 год, сообщает Twitter-аккаунт Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград проходила в ОАЭ.

Конкурентами Роналду были Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Роналдиньо.

Лучшим тренером 21 века был признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а лучшим клубом века - мадридский "Реал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду догнал Левандовского по количеству забитых мячей

Напомним, были вручены награды по итогам 2020 года. Лучшим клубом стала "Бавария", лучшим футболистом признали Роберта Левандовски, а лучшим тренером года - наставника мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.

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