Назвали команду, в которой завершит карьеру Месси

Лионель Месси семь раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

Форвард ПСЖ и капитан сборной Аргентины 34-летний Лионель Месси планирует завершить карьеру в США.

Звездный аргентинец планирует по истечении контракта с ПСЖ (летом 2023 года. - Gazeta.ua) попробовать силы в МЛС.

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"Хочу попробовать жизнь в США. Поиграть в чемпионате, понять, что и как работает. Это было бы любопытно.

Удастся ли сделать это в конце карьеры - увидим", - сказал Месси в комментарии Marca.

СМИ сообщают, что главным претендентом на подписание Лионеля является "Интер" Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Лионель Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. Предыдущим клубом аргентинца была "Барселона". В этом сезоне ПСЖ лидирует в чемпионате Франции. Месси в Лиге 1 сыграл 11 матчей, в которых забил один гол.