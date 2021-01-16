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суббота, 16 января 2021 10:39

Назвали количество языков, которые знает Луческу

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Назвали количество языков, которые знает Луческу
Мирча Луческу 12 лет тренировал "Шахтер". Фото Рейтер

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как с командой общается главный тренер Мирча Луческу.

"Бывает, он приходит на теоретическое занятие и начинает говорить на одном языке, потом переходит на второй, третий. Переводчик уже запутался, на каком языке он говорит. С одним иностранцем на одном языке говорит, с другим – на втором. Потом это все нам переводит. И все это быстро, импульсивно. Пытается все до всех донести. Смотришь на Луческу, а от него аж прет энергией.

С нами он говорит на русском. Он, наверное, языков десять знает. Мне так кажется", – сказал Бойко.

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. Команда вышла в 1/16 Лиги Европы и впервые за много лет лидирует в национальном чемпионате.

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16
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