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среда, 08 декабря 2021 15:16

Назвали клубы, которые претендуют на Марлоса

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Назвали клубы, которые претендуют на Марлоса
Марлос играл за сборную Украины.Фото: Reuters

33-летний атакующий полузащитник "Шахтера" Марлос покинет донецкий клуб в конце года, когда у него истечет контракт с "горняками".

Согласно последней информации, опытный хавбек имеет шесть вариантов для продолжения карьеры, четыре из которых – из Бразилии. В частности, в услугах Марлоса заинтересованы "Атлетико Минейро", "Атлетико Паранаенсе", "Сан-Паулу" и "Коритиба". Сообщает sport.ua.

По данным источника, виды на Марлоса имеют два представителя турецкой Суперлиги – "Фенербахче" и "Бешикташ".

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Накануне сообщалось, что Марлос отказался продлевать контракт с "Шахтером". У него украинское гражданство, он сыграл 27 матчей за сборную Украины.

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Дата
08
декабря

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