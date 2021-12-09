Назвали клубы, которые хотят купить Довбика

Форвардом сборной Украины и "Днепра-1" 24-летним Артемом Довбиком интересуются европейские клубы.
Скауты "Наполи", "Фиорентины" и "Болоньи" следят за нападающим "Днепра-1", сообщает Area Napoli.
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Украинским форвардом также интересуются бельгийские "Андерлехты" и "Генк." За его переход могут предложить около €5 млн.
Летом сообщали, что €2-4 млн за Довбика готов был заплатить турецкий "Трабзонспор".
В этом сезоне Артем Довбик забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 17 матчах во всех турнирах. В составе сборной Украины у нападающего в активе два гола.
Договор Артема с "Днепром-1" истекает в 2023 году. В составе днепровского клуба нападающий сборной Украины проводит второй сезон.
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