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четверг, 09 декабря 2021 14:57

Назвали клубы, которые хотят купить Довбика

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Назвали клубы, которые хотят купить Довбика
Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Форвардом сборной Украины и "Днепра-1" 24-летним Артемом Довбиком интересуются европейские клубы.

Скауты "Наполи", "Фиорентины" и "Болоньи" следят за нападающим "Днепра-1", сообщает Area Napoli.

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Украинским форвардом также интересуются бельгийские "Андерлехты" и "Генк." За его переход могут предложить около €5 млн.

Летом сообщали, что €2-4 млн за Довбика готов был заплатить турецкий "Трабзонспор".

В этом сезоне Артем Довбик забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 17 матчах во всех турнирах. В составе сборной Украины у нападающего в активе два гола.
Договор Артема с "Днепром-1" истекает в 2023 году. В составе днепровского клуба нападающий сборной Украины проводит второй сезон.

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Дата
09
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