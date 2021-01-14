Назвали имена потенциальных новичков "Динамо"

Владислав Кочергин уже более 3-х сезонов играет за "Зарю". Фото: ФК "Заря"

Венгер "Зари" 23-летний Владислав Кочергин и его сверстник полузащитник "Динамо" Загреб Кристиан Якич могут стать зимними новичками киевского "Динамо".

Не стоит ожидать активной трансферной кампании от киевлян, потому что деньги от УЕФА за выступление в ЛЧ приходят малыми траншами.

"По поводу возможных покупок. Деньги УЕФА приходят малыми траншами и основная их часть будет после завершения евросезона. Проще говоря, сейчас лишних средств нет. В поиске возможного усиления ориентируемся на свободных агентов и дешевую перспективную молодежь.

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Со вчерашнего дня взгляд снова обращен и на внутренний рынок. В итоге - вопрос о многомиллионных приобретениях закрыто. Фамилии Якича и Кочергина актуальны. Абади и Линкольна - уже нет. Швед Ирандуст вообще не рассматривался ", - сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Динамо" начало подготовку к сезону 10 января. Команда Мирчи Луческу проведет 2 иностранных сбора в ОАЭ и Турции.