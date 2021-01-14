Назвали имена потенциальных новичков "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 180
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 342
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 432
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1674
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2835
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1440
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 504
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1989
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2016
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании
"Бавария" опозорилась в Кубке Германии
"Бавария" опозорилась в Кубке Германии
ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции
ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции
"Манчестер Сити" с Зинченко минимально обыграл "Брайтон"
"Манчестер Сити" с Зинченко минимально обыграл "Брайтон"
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 432
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2016
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 369
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 369
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1323
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 12:47

Назвали имена потенциальных новичков "Динамо"

  Комментировать
Назвали имена потенциальных новичков &quot;Динамо&quot;
Владислав Кочергин уже более 3-х сезонов играет за "Зарю". Фото: ФК "Заря"

Венгер "Зари" 23-летний Владислав Кочергин и его сверстник полузащитник "Динамо" Загреб Кристиан Якич могут стать зимними новичками киевского "Динамо".

Не стоит ожидать активной трансферной кампании от киевлян, потому что деньги от УЕФА за выступление в ЛЧ приходят малыми траншами.

"По поводу возможных покупок. Деньги УЕФА приходят малыми траншами и основная их часть будет после завершения евросезона. Проще говоря, сейчас лишних средств нет. В поиске возможного усиления ориентируемся на свободных агентов и дешевую перспективную молодежь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израильский клуб давит на киевское "Динамо"

Со вчерашнего дня взгляд снова обращен и на внутренний рынок. В итоге - вопрос о многомиллионных приобретениях закрыто. Фамилии Якича и Кочергина актуальны. Абади и Линкольна - уже нет. Швед Ирандуст вообще не рассматривался ", - сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Динамо" начало подготовку к сезону 10 января. Команда Мирчи Луческу проведет 2 иностранных сбора в ОАЭ и Турции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали имена потенциальных новичков "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан

Москву осудили за вмешательство в дела другой страны

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 30 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Нашли скульптуру жреца из Трои

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 42303
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9441
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9415
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
17
 Просмотров: 7029
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 6489
Спорт
Стало известно, кто стал лучшим вратарем десятилетия
Стало известно, кто стал лучшим вратарем десятилетия Просмотров: 27
Трехкратного олимпийского чемпиона США обвинили в штурме Капитолия
Трехкратного олимпийского чемпиона США обвинили в штурме Капитолия Просмотров: 171
Украинский футболист покинул немецкий клуб
Украинский футболист покинул немецкий клуб Просмотров: 153
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
 Просмотров: 45
Милевский рассказал, в каком чемпионате мечтал играть
Милевский рассказал, в каком чемпионате мечтал играть Просмотров: 135
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
Сторонников независимости давили танками
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1
Covid-вакцина, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Голосов: 831
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть