Назвали фаворита реванша между Усиком и Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик является фаворитом в реванше против Энтони Джошуа.

На победу украинского боксера можно поставить с коэффициентом 1,44, а то, что британец Джошуа сможет взять реванш - 2,88. Ничья оценивается коэффициентом 21,00, сообщает УНИАН.

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По версии букмекеров, бесспорным фаворитом первого боя был британец, но это не помогло его одержать победу.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.