Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа

Реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и британским боксером Энтони Джошуа состоится в июне 2022 года

Ранее поединок планировали провести весной. Но похоже, что у промоутеров изменились планы.

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"У вас были разговоры с Эдди Хирном (промоутер Джошуа - Gazeta.ua) когда он хочет организовать этот бой? Кажется, они готовы сражаться в марте-апреле? Они проведут бой в июне", - сказал представитель Усика в комментарии FightHype.com.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.