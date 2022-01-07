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пятница, 07 января 2022 19:51

Настроен серьезно. Джошуа рассказал, при каком условии победит Усика

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Настроен серьезно. Джошуа рассказал, при каком условии победит Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа надеется победить в реванше Александра Усика.

По словам Джошуа, ему нужно выиграть еще четыре раунда по сравнению с сентябрьским поединком.

"В августе прошлого года мне предстояло провести бой с Фьюри. Если я не борюсь с парнем, с которым должен провести бой, то я буду драться со следующим сильным боксером.

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Усик пришел из первого тяжелого веса. Он отличный, 12-раундовый боец.

На мне всегда было клеймо: говорили, что я не могу боксировать. Я словно был большим и неловким бодибилдером. Я сказал: "Ок, хорошо".

Усик выиграл девять раундов, я выиграл три. Если в реванше со Усиком я выиграю на четыре раунда больше, то победю. Позвольте мне упростить эту задачу.

Затем я снова вернусь на путь к абсолютному чемпионству", – сказал Джошуа в комментарии Sky Sports.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.

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