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суббота, 30 октября 2021 16:35

Настоящий капитан – Сидорчук принес "Динамо" сложные три очка в Мариуполе

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Настоящий капитан – Сидорчук принес &quot;Динамо&quot; сложные три очка в Мариуполе
Сергей Сидорчук стал героем мтача. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче четырнадцатого тура чемпионата Украины "Динамо" в гостях победило "Мариуполь" – 3:2.

Что нужно знать об игре в Мариуполе?

Потери "Динамо". На матч даже не поехали Супряга и Миколенко. Хозяева не могли рассчитывать на ведущих форвардов Кулаков и Вьюника.

Вербич в роли нападающего. Словенский легионер вышел в старте после удачного кубкового матча. Беньямин действовал на острие атаки, а не на привычном левом фланге. Вербич старился, но особо ничего не показал.

Активные хозяева. Команда Остапа Маркевича пыталась играть в открытый футбол. "Мариуполь" пробовал давить на "Динамо" и проводил фланговые атаки.

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Быстрый гол "Мариуполя". На старте поединка арбитр назначил пенальти в ворота "Динамо" после просмотра ВАР. Виталий Романов увидел игру рукой Сергея Сидорчука.

Сидорчук реабилитировался за ошибку. Капитан "Динамо" сначала сравнял счет дальним ударом, а во втором тайме забил третий гол.

Активные хозяева. Команда Маркевича пыталась играть в открытый футбол. Хозяевам откровенно не хватало опыта и класса.

"Динамо" задушило "Мариуполь" прессингом. Команда Луческу высоко встречала соперника, не позволяла свободно разыгрывать мяч. Фактически поломав игру хозяевам.

"Динамо" могло разгромить соперника, но получило нервную концовку

Красивый гол от капитана киевлян. Сергей Сидорчук ударом дугой забил метров с 30 третий гол гостей. После чего игра откровенно успокоилась.

"Динамо" создало само себе проблемы. В добавленное к матчу время Тимчик потерял мяч у собственной штрафной - все завершившейся голом Клименко. Киевлян ждали неприятные последние две минуты.

"Динамо" должно было закрывать вопрос победителя раньше. Команда Луческу имела возможность разгромить соперника, но получили нервную концовку матча. Гостей подвела реализация и дисциплина. В конце матча начали откровенно заиграться.

"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Луческу опережающая "Шахтер" теперь уже на шесть очков. "Горняки" сегодня сыграют против "Десны".

2 октября "Динамо" проведет матч четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Начало матча в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В следующем матче чемпионата киевляне будут принимать дома "Ворсклу".

Автор: Сергей Тищенко
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