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пятница, 11 февраля 2022 10:45

"Настанет очередь этого мелкого лошка" - Фьюри грубо оскорбил Усика

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&quot;Настанет очередь этого мелкого лошка&quot; - Фьюри грубо оскорбил Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Британский обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что чемпион по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик не сделал ничего примечательного в хевивейте.

Фьюри раскритиковал Усика за его предыдущие бои в супертяжелом дивизионе и выразил уверенность в своей победе над украинским спортсменом.

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"Сначала я разберусь с Диллианом Уайтом, а потом настанет очередь этого мелкого лошка Усика, которого я упакую и отправлю обратно в средний вес.

И не нужно мне говорить, насколько хорош Усик. Пусть подерется с настоящим супертяжем, потому что до сих пор он дрался со старым джорнименом Дереком Чисорой, и это была битва на смерть. А затем он дрался с бодибилдером, даже не боксером. Энтони Джошуа - бодибилдер, пустышка.

До тех пор, пока Усик не подерется с настоящим бойцом, вы не можете называть его чемпионом. Все дороги ведут ко мне - Цыганскому королю. Если он сможет меня побить, я скажу, что он хороший человек. Но если у него ничего не получится, я продолжу говорить, что он бесполезен", - заявил Фьюри в комментарии The National.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок намечен на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа.

В сентябре 2021-го Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Джошуа в Лондоне.

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