Нашли замену "Черноморцу". "Динамо" создаст фарм-клуб в Житомире

Юрий Калитвинцев возглавляет "Полесье" с лета 2021 года. Фото: ФК "Полесье".

Середняк первой лиги житомирское "Полесье" может стать фарм-клубом киевского "Динамо".

После смены владельца у "Черноморца" арендованные игроки из "Динамо" имеют шанс уехать в Житомир, сообщает Telegram "Динамо Киев Inside".

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Одесситов возглавляет бывший тренер "Динамо" Ю-21 Юрий Мороз, а в составе команды выступают 16 арендованных у киевлян футболистов. По сообщению СМИ, после смены владельца "Черноморец" возглавит Роман Григорчук и клуб откажется от опыта аренды футболистов из "Динамо".

"Полесье" простилось сразу с семью игроками и ищет усиление для выхода в УПЛ. Тренирует команду бывший капитан "Динамо" Юрий Калитвинцев.

После 18 туров первой лиги житомирское "Полесье" расположилось на девятой строчке турнирной таблицы, но житомиряне имеют две игры в запасе. Лидер первенства "Металлист" имеет на 27 очков больше. До четвертого места, которое гарантирует стыковые матчи "Полесье", не хватает семи пунктов.

"Черноморец" зашил первую часть сезона на 13-й позиции и находится в зоне стыковых матчей.