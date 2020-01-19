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воскресенье, 19 января 2020 15:20

Наши игроки не будут поддерживать врага – в "Агробизнесе" пояснили сиуацию из Сикорским

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Наши игроки не будут поддерживать врага – в &quot;Агробизнесе&quot; пояснили сиуацию из Сикорским
Олег Собуцки назвал поступокСикорского демонстративным

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий аргументировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию.

"Хотели, чтобы Игорь в дальнейшем играл за нашу команду, но увиденное фото на фоне символов нашего оккупанта меня очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором". Об этом сообщает "Трибуна".

"Недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. Меня поддержали главный тренер и вице-президент Андрей Донец. Решение было принято единогласно. Сегодня в Украине идет война, в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут, фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу. У нас патриотичная команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема. Всегда финансово и морально поддерживаем наших военных. Если нужно, то помогали и продолжим помогать с оружием в руках. Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию и поддерживали нашего врага.

Сразу сказал, что мы разрываем контракт с Сикорским, чего бы это нам не стоило. Деньги в этой ситуации не играют ключевую роль для нас. Для нас важны честь, репутация, патриотизм и украинский дух.

Сикорский навредил имиджу клуба, это даже не обсуждается. Он поехал в страну-агрессор и фотографируется с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, как и нет никакой войны. В тот день были ранены несколько наших защитников, а штаб ООС сообщил, что двое погибли. Так о чем мы еще можем говорить?" — сказал Собуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский клуб расторг контракт с игроком, который хвастался поездкой в Россию

Накануне футбольный клуб "Агробизнес" из города Волочиск объявили о разрыве контракта с нападающим Игорем Сикорским. Футболист уехал в Россию к родственникам и демонстративно фотографировался на фоне двуголового орла.

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