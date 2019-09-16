Нардеп и борец Беленюк вышел в финал чемпионата мира

Беленюк вышел в финал чемпионата мира. Фото: Спорт

В Нур-Султане в рамках чемпионата мира провели соревнования борцы в олимпийских весовых категориях 67, 87 и 97 кг.

Жан Беленюк (87 кг) успешно победил всех соперников и пробился в финал. В 1/16 Беленюк оказался сильнее представителя Мексики, в 1/8 обошел хорвата, в четвертьфинале уверенно одолел белоруса, а в полуфинальном раунде победил борца из Германии, сообщает Ассоциация спортивной борьбы

В бронзовом финале боролся закарпатец Юрий Шкрюба (82). Соперником Юрия оказался мощный иранский спортсмен Сайед Абдвали, который в этом поединке оказался сильнее украинца. Юрий занял пятое место чемпионата мира.

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16 сентября утром на ковры "Барыс-Арены" выйдут Ленур Темиров (60 кг), Владимир Яковлев (77) и Николай Кучмий (130).