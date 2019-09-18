"Наполи" всухую победил "Ливерпуль"

"Ливерпуль" снова проиграл в гостях. В прошлом году в матчах на выезде было также

Наполи на своем поле на стадионе Сан-Паоло в Неаполе обыграл действующего обладателя Кубка чемпионов английский Ливерпуль со счетом 2:0.

Сообщает sportarena.com

Решающим моментом матча стал пенальти в концовке матча. Робертсон сфолил в штрафной на Кальехоне — после проверки момента с помощью видеоассистента рефери VAR был назначен 11-метровый удар, который на 82-й минуте реализовал Дрис Мертенс.

На 90+2 минуте Фернандо Льоренте воспользовался несогласованностью действий обороны Ливерпуля и вратаря Адриана и поставил точку в матче.

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Тренер англичан Клопп после матча назвал 11-метровый несправедливым.