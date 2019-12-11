"Наполи" отправил в отставку Анчелотти

Карло Анчелотти тренировал "Милан", "Реал" и "Баварию"

"Наполи" уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Об этом сообщает "Трибуна".

"Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными", – сказано в заявлении клуба.

60-летний специалист вчера одержал победу над "Генком" в 6-м туре Лиги чемпионов (4:0) и вывел партенопейцев в 1/8 финала.

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Ранее "Наполи" выдал 9-матчевую безвыигрышную серию. Команда занимает 7-е место в серии А.