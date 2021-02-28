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Нам выпал самый слабый соперник – фанаты "Вильярреала" о "Динамо"

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Нам выпал самый слабый соперник – фанаты &quot;Вильярреала&quot; о &quot;Динамо&quot;
Фанаты любят Пако Алькасера. Фото: Reuters

Испанские болельщики довольны результатами жеребьёвки и считают, что "Динамо" - это один из лучших, если вообще не самый лучший вариант на этом этапе. Подавляющее большинство фанатов верит, что у "Вильярреала" не возникнет проблем с "Динамо", а некоторые уже даже начинают размышлять на тему того, с кем хотелось бы сыграть в четвертьфинале. Многие хотят, чтобы в финал Лиги Европы вышли два испанских клуба – "Вильярреал" и "Гранада" и считают, что это вполне реальный вариант. Их цитирует "Футбум".

Barrosso: "Умеренная радость" - именно так бы я назвал свои эмоции после жеребьёвки. Соперник противный, играющий строго от обороны, но при этом нельзя сказать, что у них непробиваемая защита. Видел матч, когда "Барселона" разгромила их дублем, поэтому было бы глупо утверждать, что это какой-то грозный соперник. Но нужно быть готовыми к тому, что нервы они нам помотают.

Fer: Уже можно смело говорить, что две испанские команды должны выйти в четвертьфинал. "Мольде", конечно, более сложный соперник для "Гранады", чем "Динамо" для "Вильярреала", но, повторюсь, обе испанские команды должны пройти дальше. Вылет от таких соперников будет позором.

Sabio: С удивлением для себя понял, что среди всех оставшихся команд в Лиге Европы нет настоящих грандов или тех был бы сильнее "Вильярреала". Например, матчи "Манчестер Юнайтед" - "Милан" много лет назад был бы полуфиналом или финалом Лиги чемпионов. Как жаль, что эти два великих клуба пали так низко, хотя "Юнайтед" постепенно возвращается. Но я веду к тому, что сейчас никто не боится попасть на таких соперников. Что касается "Динамо", то для меня эта команда скорее загадка. Знаю, что когда-то мы с ними играли, но почему-то даже не отложились в памяти эти игры.

Valdo: Когда-то такие команды, как "Динамо" и "Рейнджерс", играли в Лиге чемпионов и спокойно могли обыграть любой топ-клуб, никто не хотел на них попадать. Сейчас же их уже никто не боится. Словил себя на мысли, что доволен жеребьёвкой и даже уверен, что "Вильярреал" пройдёт дальше. А ведь лет 15 назад я бы расстроился, что нам попался такой сильный соперник.

Tracata: "Динамо" - самая слабая команда из всех оставшихся в Лиге Европы. Кто-то скажет: а как же "Мольде", "Славия" или "Янг Бойз"? Но вы посмотрите, кого они прошли: "Хоффенхайм", "Лестер" и "Байер"! Да, если не углубляться, то кажется, что были и более удачные варианты, но если вникнуть и посмотреть на соперников тех клубов, которые дошли до этого раунда, то становится понятно, что нам выпал идеальный вариант.

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"Динамо" и "Вильярреал" сыграют в 1/8 Лиги Европы 11 и 18 ноября. Многие украинские эксперты отдают предпочтение испанскому клубу.

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