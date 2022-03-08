"Нам не страшны московские вши, как украинские гниды" - Козловский уничтожил Тимощука

Анатолий Тимощук выигрывал ЛЧ с "Баварией". Фото: ФК "Зенит"

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский раскритиковал бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука.

Ассистент главного тренера "Зенита" до сих пор не прокомментировал вторжение российских войск на территорию Украины.

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"Есть у нас два товарища, с Волыни родом, Тимощук тот же. Как говорили: "Нам не страшны московские вши, как украинские гниды". Это украинская гнида. Как говорится, с такими украинскими гнидами и врагов не надо", - сказал Козловский в эфире "Денисов Тайм".

Тимощук в качестве игрока выступал за "Зенит", а сейчас работает ассистентом главного тренера. Бывший капитан сборной Украины остался единственным украинцем, оставшимся работать в российском футболе.