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"Наглость и хамство" - Пидгрушная обвинила шведку в грязной борьбе

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&quot;Наглость и хамство&quot; - Пидгрушная обвинила шведку в грязной борьбе
Елена Пидгруршна была близка к медали. Фото: biathlon.com.ua

Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная обвинила соперницу в нечестной борьбе.

В смешанной эстафете сборная Украины стала 4-й. Пидгрушная на последнем круге боролась за "бронзу" с шведкой Ханной Еберг.

"Когда пошла 2-я половина круга, я начала обходить Еберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня в свежий, невкатанный снег, а иногда даже в кусты.

То, что я кричала "Хоп, хоп!", не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала – так было несколько раз. Это абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за 20 лет в спорте, я такую ​​наглость и хамство видела впервые.

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После этого на последний подъем я уже пошла за ней, потом на спуск, лыжи прекрасно катили, и даже несмотря на то, что я вновь вышла в свежак, начала шведку обгонять, фактически выровнялась, и в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих.

Я чуть не упала, и, понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры.

Повторюсь, это абсолютно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказать", - цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 12 февраля.

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