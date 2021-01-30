Прима выиграл "золото" на этапе чемпионата Европы по биатлону

Артем Прима получил вторую медаль для Украины. Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист 33-летний Артем Прима занял первое место на этапе чемпионата Европы.

В польском Душники-Здруй состоялась мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы-2021 по биатлону.

Золотые награды получил Прима. Украинец допустил один промах, но благодаря хорошей скорости и ошибки соперников смог стать первым. На втором месте Михал Крчмарж, который уступил Артему 6.6 секунды. Замыкает тройку представитель Норвегии Хавард Богетвейт.

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Другие украинцы, которые участвовали в гонке, оказались вне первой десятки. Богдан Цымбал пришел к финишу 17-м, а Артем Тищенко - 21-м.

Золотая награда Примы стала второй для сборной Украины в Польше. Ранее Анастасия Миркушина завоевала "серебро" в индивидуальной гонке.

Следующий этап чемпионата Европы по биатлону пройдет 31 января.