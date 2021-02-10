Украина остановилась в шаге от медали в первой гонке чемпионата мира по биатлону

Участие Дмитрия Пидручного было под вопросом.Фото Рейтер

Сборная Украины заняла четвертое место в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону, что происходит в словенской Поклюке. Победу одержала Норвегия, второй была Австрия, третьей - сборная Швеции.

Стартером в нашей команде был Артем Прима. Стрельбу лежа он завершил с одним дополнительным патроном и вышел на гонку шестым.

Стойка у Артема вышла лучше - он закрыл мишени 5 выстрелами и передал эстафету пятым, с отставанием в 13 секунд.

Дмитрий Пидручный на втором этапе вышел на третье место. На двух огневых рубежах он использовал три дополнительных патрона и отстал от лидера - Иоханнеса Бе из Норвегии на 55 секунд.

Отлично провела свой этап Юлия Джима. Она не только удержала третье место, а после второй стрельбы вышла второй, с каждой секундой увеличивая отставание от сборных Австрии и Швеции, которые шли третьими и четвертыми, опередив их в итоге на 18 секунд.

Подвела команду Елена Пидгрушная, которая растеряла все преимущество, которое завоевала Юлия Джима. Она использовала три дополнительных патрона на стрельбе стоя и пропустила вперед не только сборную Австрии, но и сборную Швеции. Елена осуществила невозможное на дистанции, почти наверстав отставание, но к медали не добежала. В итоге украинка проиграла шведке Ханне Эберг доли секунды на финише.

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Завтра на чемпионате мира выходной, а в пятницу биатлонисты будут бежать спринт.