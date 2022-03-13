Надоели неудачи в Лиге чемпионов. ПСЖ уволит тренера, президента и спортивного директора

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Фото: Getty Images

Французский ПСЖ затеял кардинальные перемены после завершения текущего сезона.

После вылета в 1/8 финала от "Реала" парижане отправят в отставку руководителей клуба и простятся с главным тренером, сообщает Carrusel Deportivo.

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Париж точно потеряет Килиана Мбаппе – у лидера истекает контракт. Лионель Месси тоже был бы рад покинуть клуб, но здесь есть вопросы. А вот Неймара хочет продать сам ПСЖ, только покупателей из-за высокой зарплаты нет.

Как сообщает источник, катарские владельцы ПСЖ разочаровались в старом подходе скупки звезд и хотят изменить стратегию. Летом клуб потеряет не только спортивный директор Леонардо и главный тренер Маурисио Почеттино. Президент Нассер Аль-Хелаифи тоже покинет ПСЖ.

В текущем сезоне ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции. Команда Почеттино опережает "Ниццу" на 15 очков.