Надежная игра Пятова и удачные замены позволили "горнякам" победить: 7 главных выводов матча "Аталанта" - "Шахтер"

Андрей Пятов неоднократно выручал "Шахтера" в течение матча. Фото: официальный сайт "Шахтера".

Во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях победил "Аталанту 2: 1.

Gazeta.uaопределила главные аспекты игры на "Сан Сиро"

Каштру удивил составом. В основе "Шахтера" вышел Виктор Коваленко. Манор Соломон и Евгений Коноплянка остались в запасе. Дело в том, что Коваленко крайне мало играет в чемпионате Украины. Такой ход не оправдал себя, так Коваленко провел слабый матч.

Качество игры футбола была низкой. Матч не был похож на игру Лиги чемпионов. Многие обрезок, ошибок, потерь по ходу игры. Командные скорости были низкими. На первое место вышла индивидуальное мастерство, а не команде действия.

Матч проходил в рваном темпе. "Аталанта" владела преимуществом в начале матча, когда активно прессинга вала соперника и шла вперед, затем инициативу захватили гости. Второй тайм начался с того, что "горняки" владели инициативой, но потом "Аталанта" снова взяла игру под свой контроль. Хозяева больше старались атаковать позиционно, а гости играть через быстрые атаки. Владеть инициативой хоть 10 -15 минут не смогла ни одна из команд.



Пятов отбил пенальти в первом тайме, но допустил голевую ошибку

Пятов стал героем матча, но допустил голевую ошибку. Вратарь "Шахтера" спас несколько раз свою команду по ходу матча, даже смог отбить пенальти в первом тайме, но допустил ошибку на выходе после чего "Аталанта" отрыла счет.

Оборона "Шахтера" не справлялась форвардом Сапатой. Фактурный форвард "Аталанты" навязывал силовую борьбу защитника "Шахтера" Кривцов и Матвиенко выигрывая у них силовую борьбу также игру один в один.

Вырвать победу "Шахтеру" позволили удачные замены. Футболисты, которые вышли на замену в составе "Шахтера" во втором тайме обеспечили победу донецкой команде. Свежесть Додо и Соломона позволила "горнякам" забить гол на последних секундах игры.

"Аталанте" не хватило опыта. Хозяева поля больше владели инициативой, больше создавали моменты у ворот соперника, имели хорошие шансы, но проиграли матч. Лига чемпионов не прощает ошибок. Отсутствие опыта, проблемы со скоростью защитников и желание победы обернулось боком для команды Гасперини.

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Одержав победу в Италии "Шахтер" набрал 3 очка в своей группе. Следующий матч команда Каштру проведет дома 22 октября против "Динамо" Загреб.