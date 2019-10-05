Надежда, что Головкин состарился: Деревянченко второй раз сразится за титул

В воскресенье утром по киевскому времени на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, украинец Сергей Деревянченко сделает вторую за год попытку стать чемпионом мира среди боксеров-профессионалов. Уроженец временно оккупированной Российской Федерацией Феодосии встретится с одним из самых больших имен современного бокса Геннадием Головкиным из Казахстана. Победитель получит вакантный пояс IBF в среднем весе. Этим поясом владел Сауль Альварес и он был объявлен вакантным после того, как мексиканец не смог договориться о бое с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко. Gazeta.ua выделяет отдельные моменты предстоящего боя. Его трансляция начнется в 5:30 на телеканале XSPORT.

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Кумир казахов против их бывшего любимца

В период с 2012 по 2014 год Деревянченко выступал за команду "Astana Arlans" из Казахстана в проекте Всемирной серии бокса (WSB). В сезоне 2012/2013 стал чемпионом WSB, причем в финале казахстанская команда победила "Украинских атаманов". Свой бой Сергей выиграл - у Евгения Барабанова.

- Он очень часто выходил и выручал команду в самый важный момент, побеждая, когда клуб уступал 1:2, - вспоминал бывший генеральный менеджер "Арлан" Болат Манкенов. -Каждый своим жестом, поступком, он демонстрировал любовь к боксу, желание работать и совершенствоваться. Не зря его так любили казахстанские болельщики.

Интересно, как они отреагируют, если Деревянченко удастся апсет и он побьет самого популярного спортсмена Казахстана?

Андердог

Казахстанский боксер кажется большим фаворитом. У него только чемпионских боев в полтора раза больше, чем у украинца боев в целом - 21 против 14-ти. Он превосходит нашего боксера в габаритах, в ударной силе и прочности подбородка. В целом он лучше, как боксер - надо честно это признать. Если не произойдет чего-то чрезвычайного, то Головкин должен победить Деревянченко - как бы нам этого не хотелось.

Шанс жизни

31 октября Деревянченко исполнится 34 года и эта вторая титульная попытка, если будет провалена, вероятно, станет последней. Это понимает украинский боксер и подойдет к бою в своей лучшей форме - ментальной, технической, физической. Но даже ее может не хватить чтобы справиться с таким монстром, как Головкин.

Даже лучшей формы может не хватить чтобы справиться с таким монстром, как Головкин

Вспомним, что в октябре прошлого года Деревянченко проиграл разделенным решением судей бой за тот же вакантный титул IBF американцу Даниэлю Джейкобсу. Он является общим соперником Деревянченко и Головкина. В марте 2017 года GGG победил американца близким судейским решением - с разницей 1-3 очка.

А может состарился?

Головкину - 37,5 лет и это рискованный возраст, как для боксера-средневеса. Он может в любой момент резко состариться в спортивном плане - есть надежда, что этот фактор проявится именно в бою с Деревянченко. И это, пожалуй, главная надежда болельщиков украинца, ведь тягаться с пиковой версии Головкина Сергею, к сожалению, не под силу.

В случае победы Сергей Деревянченко станет 14-м в истории украинским чемпионом мира среди профессионалов.