Надели ремень на шею в присутствии семьи - одноклубника Яремчука жестоко ограбили

Николас Отаменди выступает за "Бенфику" второй сезон. Фото: Instagram.com/nicolas.otamendi30

Защитника сборной Аргентины и лиссабонской "Бенфики" 33-летнего Николаса Отаменди ограбили.

Инцидент произошел после того, как аргентинец приехал домой после игры чемпионата Португалии против "Фамаликана". В момент ограбления в доме находились жена и ребенок Отаменди. Они не пострадали, передает Сorreio da Manha.

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Злоумышленники заставили Отаменди открыть дверь, связали и затянули ему ремень на шее. После этого ограбили дом, вынесли деньги, драгоценности и часы.

Николас Отаменди известен выступлениями за "Порту", "Валенсию", "Ман Сити". С 2020 года выступает за "Бенфику". В текущем сезоне провел 22 матча за команду. Со сборной Аргентины выиграл Копа Америка-2021.

Летом 2021-го в "Бенфику" перешел игрок сборной Украины Роман Яремчук.