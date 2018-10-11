Надаль помог пострадавшим от наводнения на Мальорке - фото

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказал помощь пострадавшим от наводнения на Мальорке.
Последние дни его теннисная академия, расположенная в городе Манакор, принимает у себя всех, кто был вынужден покинуть затопленные дома.
Также первая ракетка мира Надаль вместе с другими волонтерами лично участвовал в разборе завалов и уборке грязи после наводнения.
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Из-за наводнения 5 человек погибли - более 200 жителей острова ночевали в разных спортивных комплексах.
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