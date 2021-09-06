Над возвращением Реброва в Украину работали люди Зеленского

Сергей Ребров трижды приводил "Ференцварош" к чемпионству. Фото: Reuters

В назначении Сергея Реброва на пост наставника "сине-желтых" была заинтересована не только Украинская ассоциация футбола. Над этим работал и Офис президента Владимира Зеленского.

В частности, руководитель Офиса Андрей Ермак, утверждает ТаТоТаке.

Но источник не уточняет, что именно делал руководитель ОП Украины, чтобы "Аль-Айн" из Эмиратов согласился отпустить отечественного специалиста в главную команду страны. Но Реброву, УАФ и "Аль-Айну" не удалось договориться о расторжении контракта. Поэтому Сергей остался работать в ОАЭ.

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Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины назначили Александра Петракова, который уже провел два матча - с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1). Были разговоры, что когда Ребров согласует расторжения сотрудничества с "Аль-Айном", Петраков уступит ему место во главе "сине-желтых".