На завтра в Генуе назначена презентация Шевченко

Шевченко начинает работу в Италии. Фото: Reuters

Новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко проведёт первую тренировку с командой завтра, 9 ноября, сообщает Buon Calcio a Tutti.

По информации источника, украинский специалист должен прибыть в Геную сегодня, 8 ноября. Его ассистент Мауро Тассотти уже посетил базу "Дженоа", чтобы познакомиться с клубной инфраструктурой. Также завтра состоится презентация Шевченко в качестве нового главного тренера команды на стадионе "Луиджи Феррарис".

В своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Мы дошли до четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года, где со счётом 0:4 уступили сборной Англии. 1 августа 2021 года Шевченко покинул эту должность.

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В Серии А Шевченко выступал как игрок за "Милан". Нападающий провёл 322 игры в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми мячами и 45 результативными передачами.