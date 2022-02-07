На втором сборе "Шахтера" будут тренироваться 29 футболистов

Андрей Пятов и Алексей Шевченко. Фото: ФК "Шахтер"

6 февраля "Шахтер" отправился в Анталью.

На втором сборе в Белеке будут тренироваться 29 футболистов, пишет официальный сайт донецкого клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападающий сборной Украины не хочет возвращаться в "Шахтер" после аренды

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Винисиус Тобиас, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Андрей Булеза.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Давид Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Фернандо.

С понедельника "Шахтер" начал тренировки, а в конце недели проведет спарринги с карагандинским "Шахтером" (12 февраля) и "Мариуполем" (13 февраля).

На первом сборе "Шахтер" сыграл три контрольных матча. Победил "Вольфсбергер" и "Црвену Звезду" и сыграл вничью с "Мариуполем".