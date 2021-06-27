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воскресенье, 27 июня 2021 05:58

На Тур де Франс болельщик спровоцировал массовый завал гонщиков. видео

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На Тур де Франс болельщик спровоцировал массовый завал гонщиков. видео
Велосипедист упал под колеса другим участникам, что повлекло большой завал. Фото: Pixabay

Тур де Франс-2021 стартовал с неприятного инцидента – на первом этапе за 45 км до финиша случился массовый завал.

Один из болельщиков пересек ограничительную черту и выставил свой плакат. Гонщик, ехавший в пелотоне, не заметил картонку и врезался в нее.

Велосипедист рухнул под колеса другим участникам, что повлекло за собой большой завал.

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Во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли". Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

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