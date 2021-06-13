Евро-2020: болельщик упал с верхней трибуны во время матча

Во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли". Его госпитализировали с тяжелыми травмами.
Об этом сообщает издание Sky со ссылкой на представителя стадиона "Уэмбли".
"Мы можем подтвердить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе "Уэмбли", - цитирует издание представителя администрации спортивной арены.
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По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, а затем он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"Мы продолжим совместную работу с УЕФА, чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и продолжаем пристально следить за ситуацией", - добавил он.
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