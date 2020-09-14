На старте АПЛ Моуриньо проиграл Анчелотти

Карло Анчелотти начал новый сезон с победы. Фото: REUTERS / Ciro De Luca

В 1-м туре АПЛ "Эвертон в гостях победил" Тоттенхэм "- 1:0.

Обе команды тренируют именитые тренеры Жозе Моуриньо и Кало Анчелотти. Они оба с "Реалом" побеждали в Лиге чемпионов. А также побеждали в этом турнире с итальянскими командами "Интером" и "Миланом" соответственно.

Судьбу матча решил единственный точный удар. В начале 2-го тайма Доминик Кальверта-Льюин принес победу гостям.

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В следующем туре АПЛ "Тоттенхэм" сыграет против "Саутгемптона", а "Эвертон" примет "Вест Бромвич Альбион".