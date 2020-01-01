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среда, 01 января 2020 10:04

На старт лыжных гонок вышла биатлонистка

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На старт лыжных гонок вышла биатлонистка
Селин Гаспарин, биатлонистка из Швейцарии, вышла на старт лыжного "Тур де ски"

Традиционная новогодняя многодневка лыжников "Тур где ски" в этом году опять сменила свой формат. Цель очевидна — привлечь к соревнованиям максимальное количество элитных спортсменов и увеличить зрительскую аудиторию. Напомню, что эти соревнования состоят из семи этапов, кульминацией которых является едва не вертикальный подъем на гору Чермис в итальянском Валь ди Фиемме, где и определяется победитель.

Все будто хорошо, но опыт показывает, что победитель, по крайней мере в последние годы, становится известен загодя: набрав преимущество на предыдущих этапах, лидер имел такой стартовый гандикап, что догнать его было практически невозможно. А без борьбы за первое место на трехкилометровом подъеме этот забег частично теряет свою привлекательность. Поэтому организаторы каждый раз делают все возможно, чтобы уравнять шансы участников.

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Сделать это не так просто — лыжи это не биатлон, где на призы могут претендовать даже тихоходы в случае меткой стрельбы. Здесь все хорошо знают возможности участников и предусмотреть победителей в той или другой дисциплине не так сложно. Так у женщин бесспорным мировым лидером уже второй год является норвежка Тереза Йохауг. Она после того, как отбыла двухгодичную дисквалификацию за допинг, "привозит" соперницам по полминуты на всех дистанциях — от 10-ти до 30-ти километров. В прошлом году спортменка не приехала на "Тур где ски", чем обеспечила соревнованиям определенную интригу. В этом году организаторам пришлось поломать голову, чтобы что-то с этим сделать. И они придумали — за победу в спринте, где Йохауг не очень сильна, дают 60 "премиальных" секунд, а когда учесть, что спринтов из семи этапов два, и один из них предпоследний, борьба за победу может таки завязаться.

Публика охотно раскупала билеты по цене от 20 франков

Это доказали первые два этапа, которые пройшли в швейцарском Ланцерхайде. Там Йохауг без проблем выиграла масс-старт на 11 километров, а вот в спринте не вышла даже в полуфинал. Как следствие, лидером стала россиянка Наталия Непряева, которая пришла в спринте третьей.

Относительно россиян, то они, как и в прошлом году, единственные, кто может составить конкуренцию норвежцам. После того, как первые соревнования нового сезона превратились в "чемпионаты Норвегии" - в первой десятке было от шести до восьми норвежцев, на "Тур где ски" силами Сергея Устюгова и Александра Большунова, конкуренцию навязать удалось. Одна проблема — оба не очень сильны в спринте, где уже третий год владычествует новый лыжный "король" Йоханнес Клебо из Норвегии. В Ленцерхайде он сначала проиграл Устюгову 10 секунд на 15-километровой дистанции, но завтра легко отыгрался в спринте.

На этом вся интрига исчерпывается. В Ленцерхайде местная швейцарская публика надеялась на Дарио Колонью, недавнюю лыжную суперзвезду. Но швейцарец уже не тот, что два года назад, когда в последний раз побеждал на "Тур где ски". Думаю, что если бы не спонсорские контракты, он бы уже завершил карьеру, чтобы не растворяться в серой массе борцов за место в первой десятке. Тем не меньше на швейцарских этапах публика охотно раскупала билеты по цене от 20 франков, чтобы поболеть за Дарио. Интересным в Швейцарии было и то, что на старт вышла биатлонистка Селина Гаспарин. Наверно, и у нее не было выбора — она сама местная, поэтому пришлось выступить приманкой для зрителей, чтобы потом отправиться в Оберхофа на очередной этап биатлоннных соревнований, где намного больше славы и денег.

Обычно два этапа "Тур где ски" проходять в немецком Оберстдорфе, где люди тоже платят за билеты. Но там будет чемпионат мира 2020 года, поэтому остальные этапы принимает Италия. 31 декабря и 1 января здесь интервальная гонка свободным стилем и преследование "классикой". Погода в Тоблаху, или на итальянский манер Добиакко, замечательная — полно снега и легкий мороз. Но итальянцы в упомянутых видах не очень сильны: их надежда — спринтер Федерико Пеллегрини, который стал вторым в Ленцерхайде и может повторить этот успех уже на предпоследнем этапе в Валь ди Фиемме.

К сожалению, а может и нет, в этом году украинцы на "Тур где ски" не приехали. Поэтому на первых этапах не было кому создать конкуренцию двоп представителям Таиланда — в женской и мужской программе.

Автор: Николай Несенюк, из Италии
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