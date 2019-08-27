"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

27 августа 1981-го автомобиль "Волга", в котором ехал хоккеист сборной СССР Валерий Харламов, выскочил на встречную полосу. Дорога была мокрой. За рулем была жена Валерия - Ирина. Она поздно заметила грузовик ЗИЛ. Ничего не сделала, чтобы избежать аварии. Только лихорадочно крутанула руль влево. "Волга" подставила ЗИЛу правый бок - как раз там, где сидел Валерий Харламов. Он умер мгновенно, как и брат жены, сидел на заднем сиденье. Ирина ушла из жизни за несколько дней. Сиротами остались двое детей.

Мать Валерия была испанкой по имени Кармен. Однако человек звал ее Бегонитой. Ее привезли в Москву вместе с тысячами других испанских детей в середине 1930-х - после гражданской войны в этой стране.

Супруги Харламовы делили с другими рабочими семьями одну большую комнату и жили за фанерной перегородкой. Валерий родился в январе 1948-го. Когда его отец возвращался из роддома, его забрал патруль для проверки документов. Сам молодой отец обрадовался такому развитию событий - мороз стоял трескучий.

Валерий рос малым и болезненным. Скарлатина, многочисленные ангины - казалось, он переболел всем. Доходило даже до временного паралича руки и ноги.

А потом мальчишка увлекся модным тогда канадским хоккеем. Он был очень шустрый и быстрый. Плюс имел врожденную испанскую технику. Парня быстро забрали в ЦСКА, откуда его пригласили в сборную СССР и в 21 год он стал форвардом сборной и самым молодым чемпионом мира.

Звездный час Харламова - знаменитая Чемпионат-1972 со сборной Канады. Тогда ему удалось забить супергол. Игра проходила в Квебеке.

Лучшие воспоминания о шедевре покинул защитник Жан-Клод Трабле.

- Когда мы с Стэплтон откатывались назад, я был спокоен: ни один форвард ВХА или НХЛ не рискнул бы вклиниться между нами. Без ложной скромности скажу, что менее опасно оказаться между двумя жерновами. Однако этот российский нападающий понесся прямо на нас. Что было потом? Я видел, что форвард собирается обойти меня с внешней стороны, слева. Пэт Стэплтон, как потом выяснилось, заметил прямо противоположное: мол, русский хочет обойти его справа и тоже с внешней стороны. Когда мы разъехались ловить каждый "своего" Харламова, то проскочил между нами. И я до сих пор не пойму, как он оставил нас в дураках. Но одно я знаю точно: другого такого игрока не было.



Сборная СССР выиграла "канадскую" часть турне, но провалила четыре матча в Москве - одна победа и три поражения. А все потому, что травмировался Харламов и не мог играть в полную силу.

В 1970-х мать хоккеиста - Бегонита нашла в Испании своих родственников. С гордостью рассказывала о сыне, но в те годы испанцы мало что понимали в хоккее.

В 1981 году сборная СССР готовилась к Кубку Канады, который начинался в сентябре.

- Харламов набрал великолепную форму, но после последней тренировки его вызвал к себе Виктор Тихонов. Через полчаса Валерий вышел темный как ночь. Сказал, что его не берут. Для приличия, подбодрил нас и пожелал удачи.

Когда мы разъехались ловить каждый "своего" Харламова, то проскочил между нами

Виктор Тихонов имел другую точку зрения.

- Валерий был не готов к турниру такого уровня. Авария, которая стала для Харламова смертельной, - третья в его карьере. После второй у Валерия совсем не работала голень.

Сборная узнала о смерти Харламова уже в Канаде. Хотели возвращаться на похороны. Сборная Канады тоже выражала желание полететь на прощание. Но впоследствии полет решили отменить.

- На скорости жил и на скорости умер, - резюмировал поэт Михаил Танич.

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Памятник Валерию Харламову установили в Москве, возле спорткомплекса "Лужники". Скульптура изображает игрока, который перебрасывает ногу через борт и уже через мгновение бросится в борьбу.