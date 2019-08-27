"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 486
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 12457
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 891
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1764
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2115
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 12141
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1674
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2331
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1926
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2196
Фото
Все фото
21
10
10
5
10
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Видео
Все видео
Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей
Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей
"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов
"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов
Украинский легионер не смог дебютировать в чемпионате Италии
Украинский легионер не смог дебютировать в чемпионате Италии
Свитолина вышла во второй раунд US Open
Свитолина вышла во второй раунд US Open
Бывший звездный игрок "Динамо" отметился голом в Италии
Бывший звездный игрок "Динамо" отметился голом в Италии
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6030
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2385
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2556
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6957
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 990
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 11:09

"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

  Комментировать
&quot;На скорости жил, на скорости умер&quot;. Погиб Валерий Харламов

27 августа 1981-го автомобиль "Волга", в котором ехал хоккеист сборной СССР Валерий Харламов, выскочил на встречную полосу. Дорога была мокрой. За рулем была жена Валерия - Ирина. Она поздно заметила грузовик ЗИЛ. Ничего не сделала, чтобы избежать аварии. Только лихорадочно крутанула руль влево. "Волга" подставила ЗИЛу правый бок - как раз там, где сидел Валерий Харламов. Он умер мгновенно, как и брат жены, сидел на заднем сиденье. Ирина ушла из жизни за несколько дней. Сиротами остались двое детей.

Мать Валерия была испанкой по имени Кармен. Однако человек звал ее Бегонитой. Ее привезли в Москву вместе с тысячами других испанских детей в середине 1930-х - после гражданской войны в этой стране.

Супруги Харламовы делили с другими рабочими семьями одну большую комнату и жили за фанерной перегородкой. Валерий родился в январе 1948-го. Когда его отец возвращался из роддома, его забрал патруль для проверки документов. Сам молодой отец обрадовался такому развитию событий - мороз стоял трескучий.

Валерий рос малым и болезненным. Скарлатина, многочисленные ангины - казалось, он переболел всем. Доходило даже до временного паралича руки и ноги.
А потом мальчишка увлекся модным тогда канадским хоккеем. Он был очень шустрый и быстрый. Плюс имел врожденную испанскую технику. Парня быстро забрали в ЦСКА, откуда его пригласили в сборную СССР и в 21 год он стал форвардом сборной и самым молодым чемпионом мира.

Звездный час Харламова - знаменитая Чемпионат-1972 со сборной Канады. Тогда ему удалось забить супергол. Игра проходила в Квебеке.
Лучшие воспоминания о шедевре покинул защитник Жан-Клод Трабле.

- Когда мы с Стэплтон откатывались назад, я был спокоен: ни один форвард ВХА или НХЛ не рискнул бы вклиниться между нами. Без ложной скромности скажу, что менее опасно оказаться между двумя жерновами. Однако этот российский нападающий понесся прямо на нас. Что было потом? Я видел, что форвард собирается обойти меня с внешней стороны, слева. Пэт Стэплтон, как потом выяснилось, заметил прямо противоположное: мол, русский хочет обойти его справа и тоже с внешней стороны. Когда мы разъехались ловить каждый "своего" Харламова, то проскочил между нами. И я до сих пор не пойму, как он оставил нас в дураках. Но одно я знаю точно: другого такого игрока не было.


Сборная СССР выиграла "канадскую" часть турне, но провалила четыре матча в Москве - одна победа и три поражения. А все потому, что травмировался Харламов и не мог играть в полную силу.

В 1970-х мать хоккеиста - Бегонита нашла в Испании своих родственников. С гордостью рассказывала о сыне, но в те годы испанцы мало что понимали в хоккее.

В 1981 году сборная СССР готовилась к Кубку Канады, который начинался в сентябре.
- Харламов набрал великолепную форму, но после последней тренировки его вызвал к себе Виктор Тихонов. Через полчаса Валерий вышел темный как ночь. Сказал, что его не берут. Для приличия, подбодрил нас и пожелал удачи.

Когда мы разъехались ловить каждый "своего" Харламова, то проскочил между нами

Виктор Тихонов имел другую точку зрения.

- Валерий был не готов к турниру такого уровня. Авария, которая стала для Харламова смертельной, - третья в его карьере. После второй у Валерия совсем не работала голень.

Сборная узнала о смерти Харламова уже в Канаде. Хотели возвращаться на похороны. Сборная Канады тоже выражала желание полететь на прощание. Но впоследствии полет решили отменить.

- На скорости жил и на скорости умер, - резюмировал поэт Михаил Танич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сыграли самый знаменитый матч в истории хоккея

Памятник Валерию Харламову установили в Москве, возле спорткомплекса "Лужники". Скульптура изображает игрока, который перебрасывает ногу через борт и уже через мгновение бросится в борьбу.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 42562
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 17739
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 17173
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 14634
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 3 Просмотров: 12457
Спорт
Стало известно, сколько болельщиков поддержит Ломаченко в Лондоне в бою против Кэмбелла
Стало известно, сколько болельщиков поддержит Ломаченко в Лондоне в бою против Кэмбелла
Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей
Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей
 Просмотров: 54
Стала известна причина, почему Коноплянка не перешел в "Бешикташ"
Стала известна причина, почему Коноплянка не перешел в "Бешикташ" Просмотров: 288
Украинский легионер не смог дебютировать в чемпионате Италии
Украинский легионер не смог дебютировать в чемпионате Италии
 Просмотров: 117
Соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы не смог победить в чемпионате Испании
Соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы не смог победить в чемпионате Испании Просмотров: 63
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 2005
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua