На Роналду подписалось 500 миллионов человек

Криштиану Роналду недавно исполнилось 36 лет. Фото Рейтер

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в социальных сетях.

В инстаграме у 36-летнего португальца 261 млн подписчиков, в фейсбуке – 148 млн, в твиттере – 91 млн.

В январе Роналду стал первым человеком, у которого 250 млн подписчиков в инстаграме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду определился со своим будущим

Португалец с 2018 года выступает за туринский "Ювентус". До этого он защищал цвета мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Спортинга". В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году, на клубном уровне пять раз становился победителем Лиги чемпионов.