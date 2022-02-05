На Олимпиаде побит рекорд, который держался 20 лет

Нидерландская конькобежка Ирэне Схаутен побил державшийся 20 лет олимпийский рекорд.

На Играх в Пекине разыграли первые медали по конькобежному спорту, сообщает 24 канал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 49-летняя немка стала самой старшей участницей в истории зимних Олимпиад

Первыми за медали сражались женщины на дистанции 3000 м.

Схаутен впервые в карьере удалось стать олимпийской чемпионкой. Она побила олимпийский рекорд немки Клаудии Пехштайн (3:57.70), который держался с 2002 года, показав время 3:56.93.

Серебряную награду завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида. "Бронза" у представительницы Канады Изабель Вайдеман.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.

Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх завоевали восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.