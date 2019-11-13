На матче "Мальме" – "Динамо" не будет свободных мест

В чемпионате Швеции "Мальме" финишировал на 2 месте

На матч 5 тура Лиги Европы Мальме - Динамо продано 20 тысяч билетов.

По информации Champion.com.ua, на матчи Мальме - Динамо, который состоится 28 ноября, ожидается аншлаг. Во время международных матчей домашняя арена Мальме Сведбанк может принять 21 тысячу болельщиков. Уже продано 20 тысяч билетов.

Мальме продолжает претендовать на выход в 1/16 финала Лиги Европы и победа над Динамо в 5-м туре группового турнира Лиги Европы значительно увеличивает шансы шведского клуба на выход в плей-офф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании

19 сентября во рамках первого тура группового турнира Лиги Европы в домашнем матче Динамо победило Мальме - 1:0.