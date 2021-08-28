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суббота, 28 августа 2021 13:15

На матч Казахстан – Украина не пустят украинских болельщиков

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На матч Казахстан – Украина не пустят украинских болельщиков
Первый матч закончился вничью 1:1.Фото: UA-Футбол

Федерация футбола Казахстана официально объявила, что матч квалификации чемпионата мира-2022 Казахстан – Украина пройдет с болельщиками.

Встреча отбора КМ-2022 пройдет 1 сентября в 17.00 на "Астана Арене".

Стадион в Нур-Султане разрешено заполнить на 30%. Общая вместимость арены составляет 30 000 мест, то есть матч смогут посетить 9 000 человек.

УАФ отмечает, что матч смогут посетить только местные болельщики, так как в связи с ковидом и по согласованию с УЕФА принято решение отменить квоту 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора КМ-2022 и товарищеские встречи национальных сборных во время сентябрьского окна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матч Казахстан – Украина могут перенести в другую страну

Ранее сообщалось, что матч Казахстан – Украина могли перенести в другую страну из-за вспышки коронавируса.

Мартовская игра между этими сборными в Киеве завершилась вничью – 1:1

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